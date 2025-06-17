Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC344,410
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1862
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (169)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1862 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3353 проданному на аукционе Auction World за 1200000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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