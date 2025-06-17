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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1862 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1862 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC344,410

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1862
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (169)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1862 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3353 проданному на аукционе Auction World за 1200000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Oslo Myntgalleri - 24 ноября 2024
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата24 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Niemczyk - 25 июня 2024
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Niemczyk - 25 июня 2024
ПродавецNiemczyk
Дата25 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Stack's - 15 мая 2024
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Stack's - 15 мая 2024
ПродавецStack's
Дата15 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе WAG - 12 мая 2024
ПродавецWAG
Дата12 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Heritage - 25 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата25 апреля 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1862 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
ПродавецNiemczyk
Дата2 июля 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

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