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Монеты Франкфурт-на-Майне 1862 года
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Серебряные монеты
2 талера 1862
Средняя цена
270 $
Продажи
1
170
Талер 1862
Средняя цена
130 $
Продажи
1
103
1 гульден 1862
Средняя цена
560 $
Продажи
0
20
1/2 гульдена 1862
Средняя цена
450 $
Продажи
1
58
1 крейцер 1862
Средняя цена
55 $
Продажи
0
12
Медные монеты
1 гелер 1862
Средняя цена
—
Продажи
0
3
Памятные монеты
Талер 1862 Немецкий стрелковый фестиваль
Средняя цена
160 $
Продажи
3
697
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