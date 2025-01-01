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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1862 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1862
Средняя цена270 $
Продажи
1170
Аверс
Реверс
Талер 1862
Средняя цена130 $
Продажи
1103
Аверс
Реверс
1 гульден 1862
Средняя цена560 $
Продажи
020
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1862
Средняя цена450 $
Продажи
158
Аверс
Реверс
1 крейцер 1862
Средняя цена55 $
Продажи
012

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1862
Средняя цена
Продажи
03

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1862 Немецкий стрелковый фестиваль
Средняя цена160 $
Продажи
3697
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