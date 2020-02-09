flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1862 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1862 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC391,400

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1862
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1862 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 300 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1862 на аукционе Zöttl - 4 декабря 2022
ПродавецZöttl
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1862 на аукционе Zöttl - 20 ноября 2021
ПродавецZöttl
Дата20 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1862 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1862 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьPF65 RD NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD

Где продать?

Для продажи 1 гелер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1862 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне медные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1 гелерНумизматические аукционы