Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1862 года "Немецкий стрелковый фестиваль" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC44,334
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1862
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (694)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1862 года "Немецкий стрелковый фестиваль". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4236 проданному на аукционе Auction World за 340000 JPY. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьDETAILS RNGA
Цена
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ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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