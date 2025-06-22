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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1862 года "Немецкий стрелковый фестиваль" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1862 года "Немецкий стрелковый фестиваль" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1862 года "Немецкий стрелковый фестиваль" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC44,334

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1862
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (694)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1862 года "Немецкий стрелковый фестиваль". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4236 проданному на аукционе Auction World за 340000 JPY. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьVF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе COINSTORE - 1 июня 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе COINSTORE - 1 июня 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата1 июня 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Klondike Auction - 25 мая 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата25 мая 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Russian Heritage - 17 мая 2025
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьDETAILS RNGA
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Stack's - 15 мая 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Katz - 17 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата17 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Nomisma - 12 апреля 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Nomisma - 12 апреля 2025
ПродавецNomisma
Дата12 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 10 апреля 2025
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе VL Nummus - 5 апреля 2025
ПродавецVL Nummus
Дата5 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
К аукциону
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьAU
К аукциону
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 "Немецкий стрелковый фестиваль" на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

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