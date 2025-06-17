Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гульден 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,582 гр
- Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC10,852
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гульден
- Год1862
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1862 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 30038 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сервис
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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