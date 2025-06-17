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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1862 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1862 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,582 гр
  • Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,852

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1862
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1862 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 30038 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2024
СохранностьAU
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Gorny & Mosch - 20 апреля 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата20 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе HIRSCH - 12 февраля 2021
ПродавецHIRSCH
Дата12 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе WAG - 3 декабря 2017
ПродавецWAG
Дата3 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Westfälische - 25 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата25 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Sonntag - 3 июня 2014
ПродавецSonntag
Дата3 июня 2014
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Künker - 15 марта 2011
ПродавецKünker
Дата15 марта 2011
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1862 на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьXF
Цена
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