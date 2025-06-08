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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1862 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1862 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,833 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC645,200

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1862
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1862 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 140 EUR. Торги состоялись 8 июня 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Pegasus Auctions - 8 июня 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 июня 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Klondike Auction - 25 мая 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата25 мая 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Zöttl - 4 декабря 2022
ПродавецZöttl
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Zöttl - 15 января 2022
ПродавецZöttl
Дата15 января 2022
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1862 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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