Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 крейцер 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,833 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC645,200
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 крейцер
- Год1862
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1862 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 140 EUR. Торги состоялись 8 июня 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецKlondike Auction
Дата25 мая 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы