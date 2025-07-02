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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1862 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1/2 гульдена 1862 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,291 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC13,762

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1862
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1862 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 30037 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Sonntag - 10 декабря 2024
ПродавецSonntag
Дата10 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Rauch - 18 июля 2021
ПродавецRauch
Дата18 июля 2021
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 31 октября 2020
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата31 октября 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Kroha - 19 октября 2019
ПродавецKroha
Дата19 октября 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Heritage - 11 апреля 2019
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Heritage - 11 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата11 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1862 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
ПродавецNiemczyk
Дата2 июля 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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