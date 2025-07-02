Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1/2 гульдена 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,291 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,7619 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC13,762
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1/2 гульдена
- Год1862
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1862 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 30037 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата31 октября 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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