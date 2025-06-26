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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1862 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1862 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC312,000

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1862
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 30039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе WCN - 7 ноября 2024
ПродавецWCN
Дата7 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Rhenumis - 12 сентября 2024
ПродавецRhenumis
Дата12 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Niemczyk - 25 июня 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Niemczyk - 25 июня 2024
ПродавецNiemczyk
Дата25 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Gärtner - 11 июня 2024
ПродавецGärtner
Дата11 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Heritage - 16 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата16 мая 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Gorny & Mosch - 10 апреля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата10 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Rauch - 7 апреля 2024
ПродавецRauch
Дата7 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Inasta - 1 апреля 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Inasta - 1 апреля 2024
ПродавецInasta
Дата1 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Gärtner - 19 февраля 2024
ПродавецGärtner
Дата19 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Stephen Album - 21 января 2024
ПродавецStephen Album
Дата21 января 2024
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне Талер 1862 на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьAU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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