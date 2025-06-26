Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1862 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC312,000
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1862
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 30039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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