Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1860 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC341,300
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1860
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (163)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1860 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 29039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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123...8
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