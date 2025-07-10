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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1860 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1860 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1860 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC341,300

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1860
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (163)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1860 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 29039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Pegasus Auctions - 8 декабря 2024
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Heritage Eur - 15 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата15 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
ПродавецStack's
Дата1 ноября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе VL Nummus - 15 сентября 2024
ПродавецVL Nummus
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Heritage - 18 июля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 июля 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Nihon - 9 июня 2024
ПродавецNihon
Дата9 июня 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Via - 28 мая 2024
ПродавецVia
Дата28 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Rhenumis - 16 мая 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1860 на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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