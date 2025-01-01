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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1860 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1860
Средняя цена320 $
Продажи
1164
Аверс
Реверс
Талер 1860
Средняя цена140 $
Продажи
1485
Аверс
Реверс
1 крейцер 1860
Средняя цена40 $
Продажи
07

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1860
Средняя цена
Продажи
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