Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 крейцер 1860 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,833 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC639,840
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 крейцер
- Год1860
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1860 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 85 USD. Торги состоялись 2 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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