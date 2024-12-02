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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1860 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1860 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1860 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,833 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC639,840

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1860
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1860 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 85 USD. Торги состоялись 2 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1860 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1860 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1860 на аукционе Denga1700 - 5 октября 2021
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1860 на аукционе Denga1700 - 5 октября 2021
ПродавецDenga1700
Дата5 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1860 на аукционе Alexander - 29 августа 2021
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1860 на аукционе Alexander - 29 августа 2021
ПродавецAlexander
Дата29 августа 2021
СохранностьAU50
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1860 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1860 на аукционе Katz - 25 июня 2017
ПродавецKatz
Дата25 июня 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1860 на аукционе Numis.be - 19 мая 2012
ПродавецNumis.be
Дата19 мая 2012
СохранностьAU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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