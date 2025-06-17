Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1860 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,699,896
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1860
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (484)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4230 проданному на аукционе Auction World за 120000 JPY. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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