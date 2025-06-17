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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1860 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,699,896

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1860
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (484)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4230 проданному на аукционе Auction World за 120000 JPY. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьVF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе COINSTORE - 1 июня 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе COINSTORE - 1 июня 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата1 июня 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Auction World - 20 апреля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Klondike Auction - 13 апреля 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата13 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 10 апреля 2025
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе CoinsNB - 29 марта 2025
ПродавецCoinsNB
Дата29 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Niemczyk - 19 марта 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Niemczyk - 19 марта 2025
ПродавецNiemczyk
Дата19 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе WCN - 6 марта 2025
ПродавецWCN
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1860 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
ПродавецNiemczyk
Дата2 июля 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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