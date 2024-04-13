Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1840 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1840
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4180 проданному на аукционе Auction World за 620000 JPY. Торги состоялись 13 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123...6
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