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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1840 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1840
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4180 проданному на аукционе Auction World за 620000 JPY. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
923 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Auction World - 14 апреля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе SINCONA - 26 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата26 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Grün - 17 мая 2023
ПродавецGrün
Дата17 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Stack's - 1 марта 2023
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Stack's - 1 марта 2023
ПродавецStack's
Дата1 марта 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 на аукционе Sonntag - 29 ноября 2022
ПродавецSonntag
Дата29 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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