flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1840
Средняя цена920 $
Продажи
0119
Аверс
Реверс
1 гульден 1840
Средняя цена140 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1840
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 крейцер без года (1839-1840)
Средняя цена35 $
Продажи
038

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1840 Открытие монетного двора
Средняя цена2000 $
Продажи
0106
Категория
Год
Поиск