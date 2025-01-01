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Монеты Франкфурт-на-Майне 1840 года
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2 талера 1840
Средняя цена
920 $
Продажи
0
119
1 гульден 1840
Средняя цена
140 $
Продажи
0
22
1/2 гульдена 1840
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер без года (1839-1840)
Средняя цена
35 $
Продажи
0
38
Памятные монеты
2 талера 1840 Открытие монетного двора
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
106
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