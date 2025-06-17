Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1/2 гульдена 1840 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC96,432
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1/2 гульдена
- Год1840
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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