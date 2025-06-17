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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1840 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

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Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC96,432

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1840
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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