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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1840 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC391,392

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1840
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Sonntag - 10 декабря 2024
ПродавецSonntag
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Rauch - 7 апреля 2024
ПродавецRauch
Дата7 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Münzen & Medaillen - 27 января 2023
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата27 января 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Wormser Auktionshaus - 4 марта 2021
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата4 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Künker - 1 марта 2018
ПродавецKünker
Дата1 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Busso Peus - 16 января 2016
ПродавецBusso Peus
Дата16 января 2016
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Teutoburger - 10 сентября 2015
ПродавецTeutoburger
Дата10 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе DNW - 18 марта 2015
ПродавецDNW
Дата18 марта 2015
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе WAG - 30 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата30 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 5 сентября 2013
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата5 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе WAG - 7 июля 2013
ПродавецWAG
Дата7 июля 2013
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Höhn - 3 декабря 2011
ПродавецHöhn
Дата3 декабря 2011
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1840 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2009
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2009
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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