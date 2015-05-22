Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1840 года "Открытие монетного двора" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC649
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1840
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1840 года "Открытие монетного двора". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 765 проданному на аукционе Hess Divo за 6000 CHF. Торги состоялись 22 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата16 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123...6
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