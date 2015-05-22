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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1840 года "Открытие монетного двора" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года "Открытие монетного двора" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1840 года "Открытие монетного двора" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC649

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1840
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1840 года "Открытие монетного двора". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 765 проданному на аукционе Hess Divo за 6000 CHF. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
4125 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
3062 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе WCN - 23 мая 2024
ПродавецWCN
Дата23 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Auction World - 16 октября 2022
ПродавецAuction World
Дата16 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Rio de la Plata - 19 июня 2022
ПродавецRio de la Plata
Дата19 июня 2022
СохранностьDETAILS
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2022
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Sedwick - 19 ноября 2020
ПродавецSedwick
Дата19 ноября 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Künker - 29 сентября 2020
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Auction World - 19 июля 2020
ПродавецAuction World
Дата19 июля 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1840 "Открытие монетного двора" на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2020
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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