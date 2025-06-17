Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 крейцер без года (1839-1840) (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,835 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 крейцер
- Годбез года (1839-1840)
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер без года (1839-1840) года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2804 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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