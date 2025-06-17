1 крейцер без года (1839-1840) (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер без года (1839-1840) года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2804 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

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