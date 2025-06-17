flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер без года (1839-1840) (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер без года (1839-1840) - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер без года (1839-1840) - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Годбез года (1839-1840)
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер без года (1839-1840) года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2804 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Numismática Leilões - 8 мая 2025
ПродавецNumismática Leilões
Дата8 мая 2025
СохранностьVF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Via - 4 ноября 2024
ПродавецVia
Дата4 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Numismática Leilões - 17 октября 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата17 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Numismática Leilões - 12 августа 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата12 августа 2024
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Gorny & Mosch - 8 ноября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Rhenumis - 11 марта 2022
ПродавецRhenumis
Дата11 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Stephen Album - 6 декабря 2021
ПродавецStephen Album
Дата6 декабря 2021
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Münzen & Medaillen - 12 ноября 2021
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе WAG - 5 сентября 2021
ПродавецWAG
Дата5 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе WAG - 11 апреля 2021
ПродавецWAG
Дата11 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Solidus Numismatik - 26 января 2021
ПродавецSolidus Numismatik
Дата26 января 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Russiancoin - 3 сентября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата3 сентября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер без года (1839-1840) на аукционе Russiancoin - 23 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1839 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1 крейцерНумизматические аукционы