Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гульден 1861 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,582 гр
- Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
- Диаметр31 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC210,876
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гульден
- Год1861
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (153)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1861 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 74530 проданному на аукционе Stack's Bowers за 550 USD. Торги состоялись 12 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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