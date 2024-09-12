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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1861 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1861 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1861 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,582 гр
  • Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC210,876

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1861
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (153)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1861 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 74530 проданному на аукционе Stack's Bowers за 550 USD. Торги состоялись 12 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Numimarket - 13 мая 2025
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Numimarket - 13 мая 2025
ПродавецNumimarket
Дата13 мая 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Sonntag - 10 декабря 2024
ПродавецSonntag
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 февраля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 февраля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 февраля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 февраля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
ПродавецCOINSNET
Дата24 февраля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Eichsfelder Münzhandel - 21 января 2024
ПродавецEichsfelder Münzhandel
Дата21 января 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1861 на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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