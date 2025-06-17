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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1861 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1861 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1861 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,833 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC313,410

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1861
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1861 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 24 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1861 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR

Где продать?

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