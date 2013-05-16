flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1859 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1859 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1859 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC376,880

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1859
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1859 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2320 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1859 на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьUNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1859 на аукционе Katz - 24 июня 2018
ПродавецKatz
Дата24 июня 2018
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гелер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1859 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне медные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1 гелерНумизматические аукционы