Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1859 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,19 - 1,82 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC376,880
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гелер
- Год1859
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1859 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2320 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Где продать?
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