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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1859 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859
Средняя цена290 $
Продажи
1144
Аверс
Реверс
1 гульден 1859
Средняя цена250 $
Продажи
032
Аверс
Реверс
1 крейцер 1859
Средняя цена45 $
Продажи
021

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1859
Средняя цена25 $
Продажи
02

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859 День рождения Шиллера
Средняя цена150 $
Продажи
3526
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