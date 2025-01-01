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Монеты Франкфурт-на-Майне 1859 года
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Серебряные монеты
Талер 1859
Средняя цена
290 $
Продажи
1
144
1 гульден 1859
Средняя цена
250 $
Продажи
0
32
1 крейцер 1859
Средняя цена
45 $
Продажи
0
21
Медные монеты
1 гелер 1859
Средняя цена
25 $
Продажи
0
2
Памятные монеты
Талер 1859 День рождения Шиллера
Средняя цена
150 $
Продажи
3
526
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