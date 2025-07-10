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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1859 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC282,889

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1859
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (143)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 6517 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 10 июня 2025
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 июня 2025
СохранностьF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Varesi - 7 мая 2025
ПродавецVaresi
Дата7 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Solidus Numismatik - 22 апреля 2025
ПродавецSolidus Numismatik
Дата22 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Rare Coins - 18 апреля 2025
ПродавецRare Coins
Дата18 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 10 апреля 2025
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Solidus Numismatik - 18 марта 2025
ПродавецSolidus Numismatik
Дата18 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе CoinsNB - 23 ноября 2024
ПродавецCoinsNB
Дата23 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 14 июня 2024
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата14 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Juno - 17 мая 2024
ПродавецJuno
Дата17 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 16 мая 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата16 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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