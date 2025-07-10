Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1859 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC282,889
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1859
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 6517 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 июня 2025
СохранностьF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата14 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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