Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 крейцер 1859 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,833 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC358,200
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 крейцер
- Год1859
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецRussiancoin
Дата17 августа 2023
СохранностьНет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата30 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата22 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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