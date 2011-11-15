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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1859 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1859 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1859 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,833 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC358,200

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1859
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 17 августа 2023
ПродавецRussiancoin
Дата17 августа 2023
СохранностьНет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Gorny & Mosch - 8 ноября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 3 сентября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата3 сентября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 9 апреля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 апреля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе La Galerie Numismatique - 30 октября 2018
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата30 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе La Galerie Numismatique - 7 апреля 2018
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата7 апреля 2018
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе La Galerie Numismatique - 9 ноября 2017
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата9 ноября 2017
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе La Galerie Numismatique - 22 ноября 2016
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата22 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Chaponnière - 7 сентября 2014
ПродавецChaponnière
Дата7 сентября 2014
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Chaponnière - 7 сентября 2014
ПродавецChaponnière
Дата7 сентября 2014
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1859 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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