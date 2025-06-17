Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гульден 1859 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,582 гр
- Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
- Диаметр31 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC59,372
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гульден
- Год1859
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 62355 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 190 CHF
12
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