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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1859 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1859 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1859 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,582 гр
  • Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC59,372

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1859
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 62355 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 190 CHF
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Heritage - 8 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Busso Peus - 22 января 2022
ПродавецBusso Peus
Дата22 января 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Busso Peus - 17 июня 2020
ПродавецBusso Peus
Дата17 июня 2020
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Künker - 25 июня 2019
ПродавецKünker
Дата25 июня 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2018
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Westfälische - 18 сентября 2018
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Reinhard Fischer - 17 июля 2016
ПродавецReinhard Fischer
Дата17 июля 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1859 на аукционе Reinhard Fischer - 6 сентября 2014
ПродавецReinhard Fischer
Дата6 сентября 2014
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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