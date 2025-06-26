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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1859 года "День рождения Шиллера" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1859 года "День рождения Шиллера" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1859 года "День рождения Шиллера" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC24,560

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1859
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (523)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1859 года "День рождения Шиллера". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 30680 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Russian Heritage - 17 мая 2025
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьMS62 RNGA
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата30 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Rare Coins - 29 марта 2025
ПродавецRare Coins
Дата29 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьMS63 PL
Цена
******
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьAU
К аукциону
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
ПродавецNiemczyk
Дата2 июля 2025
СохранностьXF
К аукциону
Франкфурт-на-Майне Талер 1859 "День рождения Шиллера" на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

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