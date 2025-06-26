Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1859 года "День рождения Шиллера" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC24,560
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1859
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (523)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1859 года "День рождения Шиллера". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 30680 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
—
123...25
Где купить?
Где продать?
Для продажи Талер 1859 "День рождения Шиллера" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы