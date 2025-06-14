Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1818 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1818 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе Coins.ee за 10 EUR. Торги состоялись 14 июня 2025.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 гелер 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы