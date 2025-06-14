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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1818 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1818 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1818 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1818
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1818 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе Coins.ee за 10 EUR. Торги состоялись 14 июня 2025.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1818 F G.B. на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1818 F G.B. на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьAU
Цена
******
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