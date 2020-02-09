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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1817 года F G.B.. Серебро (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Разновидность:Серебро

Аверс монеты - 1 гелер 1817 года F G.B. Серебро - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1817 года F G.B. Серебро - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1817
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1817 года со знаком F G.B.. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99046 проданному на аукционе Heritage Auctions за 552 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Möller - 16 ноября 2023
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Möller - 1 июня 2023
ПродавецMöller
Дата1 июня 2023
СохранностьAU
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе WAG - 12 марта 2023
ПродавецWAG
Дата12 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьSP64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Busso Peus - 17 июня 2020
ПродавецBusso Peus
Дата17 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьPF64 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Möller - 17 ноября 2016
ПродавецMöller
Дата17 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2016
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Künker - 25 сентября 2013
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1817 F G.B. на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьXF
Цена
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