Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1837 года F S.T. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,19 - 1,82 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC144,000
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гелер
- Год1837
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1837 года со знаком F S.T.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2326 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2022.
Сохранность
Где продать?
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