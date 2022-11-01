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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1837 года F S.T. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1837 года F S.T. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1837 года F S.T. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC144,000

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1837
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1837 года со знаком F S.T.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2326 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2022.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1837 F S.T. на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1837 F S.T. на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1837 F S.T. на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1837 F S.T. на аукционе Katz - 30 мая 2019
ПродавецKatz
Дата30 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1837 F S.T. на аукционе Katz - 25 ноября 2018
ПродавецKatz
Дата25 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1837 F S.T. на аукционе Katz - 18 декабря 2016
ПродавецKatz
Дата18 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
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