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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1820 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1820 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1820 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1820
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1820 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2803 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 62 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1820 F G.B. на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьAU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1820 F G.B. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1820 F G.B. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 140 CZK
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1820 F G.B. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1820 F G.B. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1820 F G.B. на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1820 F G.B. на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1820 F G.B. на аукционе Katz - 20 июня 2021
ПродавецKatz
Дата20 июня 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1820 F G.B. на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2017
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1820 F G.B. на аукционе HIRSCH - 19 февраля 2016
ПродавецHIRSCH
Дата19 февраля 2016
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гелер 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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