Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1820 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1820 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2803 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 62 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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