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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1820 года

Медные монеты

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1 гелер 1820 F G.B.
Средняя цена15 $
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07
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