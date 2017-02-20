Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1836 года F S.T. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1836 года со знаком F S.T.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 260 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.
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