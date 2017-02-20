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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1836 года F S.T. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1836 года F S.T. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1836 года F S.T. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,000

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1836
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1836 года со знаком F S.T.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 260 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1836 F S.T. на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьAU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1836 F S.T. на аукционе Kricheldorf - 21 февраля 2017
ПродавецKricheldorf
Дата21 февраля 2017
СохранностьUNC
Цена
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