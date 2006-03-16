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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1824 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1824 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1824 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1824
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1824 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4759 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 16 марта 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1824 F G.B. на аукционе Pegasus Auctions - 27 марта 2022
ПродавецPegasus Auctions
Дата27 марта 2022
СохранностьMS65 BN NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1824 F G.B. на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьXF
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR

Где продать?

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