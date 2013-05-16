Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1821 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,19 - 1,82 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гелер
- Год1821
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1821 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2279 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
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