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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1821 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1821 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1821 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1821
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1821 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2279 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Numismatica Ferrarese - 1 декабря 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Numismatica Ferrarese - 1 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе WCN - 5 сентября 2024
ПродавецWCN
Дата5 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 140 CZK
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Numismatica Ferrarese - 17 марта 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Numismatica Ferrarese - 17 марта 2024
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 сентября 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Numismatica Marcoccia - 11 июля 2023
ПродавецNumismatica Marcoccia
Дата11 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Numismatica Ferrarese - 2 апреля 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата2 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Coinhouse - 9 октября 2022
ПродавецCoinhouse
Дата9 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Numismatica Ferrarese - 3 июля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата3 июля 2022
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Numismatica Ferrarese - 20 февраля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата20 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе COINSNET - 5 сентября 2021
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе COINSNET - 5 сентября 2021
ПродавецCOINSNET
Дата5 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 сентября 2021
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Katz - 20 июня 2021
ПродавецKatz
Дата20 июня 2021
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Numismatica Ferrarese - 27 декабря 2020
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата27 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Marciniak - 7 октября 2020
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Marciniak - 7 октября 2020
ПродавецMarciniak
Дата7 октября 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS63 RB NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1821 F G.B. на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2018
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
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