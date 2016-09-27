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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1814 года G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1814 года G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1814 года G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC331,768

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1814
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1814 года со знаком G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2673 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе WAG - 28 августа 2022
ПродавецWAG
Дата28 августа 2022
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе COINSNET - 27 марта 2022
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе COINSNET - 27 марта 2022
ПродавецCOINSNET
Дата27 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе COINSNET - 5 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе COINSNET - 5 декабря 2021
ПродавецCOINSNET
Дата5 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Sonntag - 28 ноября 2017
ПродавецSonntag
Дата28 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Kricheldorf - 21 февраля 2017
ПродавецKricheldorf
Дата21 февраля 2017
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Künker - 28 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Busso Peus - 20 июня 2015
ПродавецBusso Peus
Дата20 июня 2015
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2014
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2014
СохранностьF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1814 G.B. на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьVF
Цена
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