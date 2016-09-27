Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1814 года G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,19 - 1,82 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC331,768
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гелер
- Год1814
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1814 года со знаком G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2673 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
Сохранность
Где продать?
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