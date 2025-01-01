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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1814 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1814 G.B.
Средняя цена210 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
1 гелер 1814 F G.B.
Средняя цена
Продажи
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