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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1864 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1864 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1864 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC389,940

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1864
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1864 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1561 проданному на аукционе Katz Auction за 23 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2024.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1864 на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
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