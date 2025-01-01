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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1864 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1864
Средняя цена240 $
Продажи
051
Аверс
Реверс
1 крейцер 1864
Средняя цена40 $
Продажи
05

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1864
Средняя цена25 $
Продажи
01
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