Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1864 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC105,013
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1864
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1864 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3318 проданному на аукционе Auction World за 420000 JPY. Торги состоялись 18 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAurora Numismatica
Дата30 сентября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата11 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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