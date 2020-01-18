flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1864 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1864 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1864 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC105,013

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1864
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1864 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3318 проданному на аукционе Auction World за 420000 JPY. Торги состоялись 18 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Sonntag - 3 июля 2024
ПродавецSonntag
Дата3 июля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Rare Coins - 26 июня 2024
ПродавецRare Coins
Дата26 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе TMAJK sro - 14 марта 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата14 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Rhenumis - 15 июня 2023
ПродавецRhenumis
Дата15 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Busso Peus - 28 апреля 2023
ПродавецBusso Peus
Дата28 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе WAG - 15 января 2023
ПродавецWAG
Дата15 января 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Aurora Numismatica - 30 сентября 2022
ПродавецAurora Numismatica
Дата30 сентября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе AURORA - 29 сентября 2022
ПродавецAURORA
Дата29 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Felzmann - 5 сентября 2022
ПродавецFelzmann
Дата5 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Tauler & Fau - 28 июня 2022
ПродавецTauler & Fau
Дата28 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Great Coins & Art Auctions - 11 декабря 2021
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата11 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1864 на аукционе Rauch - 18 июля 2021
ПродавецRauch
Дата18 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Талер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1864 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом ТалерНумизматические аукционы