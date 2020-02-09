Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1822 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1822 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99049 проданному на аукционе Heritage Auctions за 69 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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