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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1822 года F G.B. (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1822 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1822 года F G.B. - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1822
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1822 года со знаком F G.B.. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99049 проданному на аукционе Heritage Auctions за 69 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1822 F G.B. на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1822 F G.B. на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьAU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1822 F G.B. на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1822 F G.B. на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1822 F G.B. на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1822 F G.B. на аукционе Katz - 19 сентября 2021
ПродавецKatz
Дата19 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1822 F G.B. на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1822 F G.B. на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS62 BN PCGS
Цена
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Где продать?

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