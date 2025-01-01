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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1822 года

Медные монеты

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1 гелер 1822 F G.B.
Средняя цена25 $
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07
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