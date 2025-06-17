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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1863 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1863 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1863 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,582 гр
  • Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC55,534

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1863
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1863 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 500 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Sonntag - 10 декабря 2024
ПродавецSonntag
Дата10 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Grün - 11 мая 2022
ПродавецGrün
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Heritage Eur - 19 ноября 2021
ПродавецHeritage Eur
Дата19 ноября 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 2 октября 2021
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата2 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1863 на аукционе Busso Peus - 17 июня 2020
ПродавецBusso Peus
Дата17 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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