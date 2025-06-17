Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гульден 1863 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,582 гр
- Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC55,534
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гульден
- Год1863
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1863 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 500 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123...4
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы