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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1863 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1863
Средняя цена220 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
1 гульден 1863
Средняя цена240 $
Продажи
068
Аверс
Реверс
1 крейцер 1863
Средняя цена60 $
Продажи
014

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1863
Средняя цена15 $
Продажи
02

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1863 День принцев
Средняя цена370 $
Продажи
3825
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