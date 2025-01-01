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Монеты Франкфурт-на-Майне 1863 года
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Серебряные монеты
Талер 1863
Средняя цена
220 $
Продажи
0
23
1 гульден 1863
Средняя цена
240 $
Продажи
0
68
1 крейцер 1863
Средняя цена
60 $
Продажи
0
14
Медные монеты
1 гелер 1863
Средняя цена
15 $
Продажи
0
2
Памятные монеты
Талер 1863 День принцев
Средняя цена
370 $
Продажи
3
825
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