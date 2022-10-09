Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 крейцер 1863 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,833 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC610,773
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 крейцер
- Год1863
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1863 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 899 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецCOINSTORE
Дата10 декабря 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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