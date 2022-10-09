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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1863 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1863 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1863 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,833 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC610,773

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1863
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1863 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 899 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе Pegasus Auctions - 8 июня 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе COINSTORE - 14 сентября 2024
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе COINSTORE - 14 сентября 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата14 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе COINSTORE - 10 декабря 2023
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе COINSTORE - 10 декабря 2023
ПродавецCOINSTORE
Дата10 декабря 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе Katz - 16 августа 2023
ПродавецKatz
Дата16 августа 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьPF66 CAMEO PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе Karamitsos - 11 сентября 2022
ПродавецKaramitsos
Дата11 сентября 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе Stephen Album - 20 сентября 2014
ПродавецStephen Album
Дата20 сентября 2014
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе Heritage - 13 июня 2010
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1863 на аукционе Heritage - 13 июня 2010
ПродавецHeritage
Дата13 июня 2010
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Где продать?

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