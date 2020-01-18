Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1863 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC21,000
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1863
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3317 проданному на аукционе Auction World за 700000 JPY. Торги состоялись 18 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата20 января 2020
СохранностьPF66 CAMEO NGC
Цена
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