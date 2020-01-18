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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1863 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC21,000

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1863
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3317 проданному на аукционе Auction World за 700000 JPY. Торги состоялись 18 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Heritage - 6 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата6 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 270 USD
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Künker - 20 июля 2023
ПродавецKünker
Дата20 июля 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Numisbalt - 2 июля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 июля 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2022
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Auction World - 20 января 2020
ПродавецAuction World
Дата20 января 2020
СохранностьPF66 CAMEO NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Höhn - 25 августа 2019
ПродавецHöhn
Дата25 августа 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Aurea - 24 мая 2018
ПродавецAurea
Дата24 мая 2018
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе SINCONA - 25 октября 2017
ПродавецSINCONA
Дата25 октября 2017
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Künker - 12 марта 2014
ПродавецKünker
Дата12 марта 2014
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Sonntag - 26 ноября 2013
ПродавецSonntag
Дата26 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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