Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1863 года "День принцев" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC20,304
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1863
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (822)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1863 года "День принцев". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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