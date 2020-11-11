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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1863 года "День принцев" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1863 года "День принцев" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1863 года "День принцев" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC20,304

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1863
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (822)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1863 года "День принцев". Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе CoinsNB - 14 июня 2025
ПродавецCoinsNB
Дата14 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе CoinsNB - 31 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата31 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Möller - 28 мая 2025
ПродавецMöller
Дата28 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Stack's - 15 мая 2025
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
К аукциону
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Solidus Numismatik - 24 июня 2025
ПродавецSolidus Numismatik
Дата24 июня 2025
СохранностьXF
К аукциону
Франкфурт-на-Майне Талер 1863 "День принцев" на аукционе Künker - 5 июля 2025
ПродавецKünker
Дата5 июля 2025
СохранностьAU
К аукциону

Где продать?

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