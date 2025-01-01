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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1857 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1857
Средняя цена660 $
Продажи
0183
Аверс
Реверс
1 крейцер 1857
Средняя цена15 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1857
Средняя цена
Продажи
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