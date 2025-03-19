Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Талер 1857 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,350
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалТалер
- Год1857
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (183)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1857 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3588 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 19 марта 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
123...9
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