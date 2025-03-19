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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Талер 1857 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Талер 1857 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Талер 1857 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,350

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалТалер
  • Год1857
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (183)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Талер 1857 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3588 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 19 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
4343 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Rzeszowski DA - 22 апреля 2024
Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Rzeszowski DA - 22 апреля 2024
ПродавецRzeszowski DA
Дата22 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Roma Numismatics - 22 марта 2024
ПродавецRoma Numismatics
Дата22 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе WCN - 25 января 2024
ПродавецWCN
Дата25 января 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Roma Numismatics - 6 июля 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата6 июля 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе WCN - 9 февраля 2023
ПродавецWCN
Дата9 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Талер 1857 на аукционе Sonntag - 29 ноября 2022
ПродавецSonntag
Дата29 ноября 2022
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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