Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 крейцер 1857 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,835 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC744,316
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 крейцер
- Год1857
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1857 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 70 PLN. Торги состоялись 23 мая 2021.
Сохранность
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