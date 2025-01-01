flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1858 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1858
Средняя цена430 $
Продажи
0219

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1858
Средняя цена
Продажи
00
Категория
Год
Поиск